العامودي: يحيى عياش شكَّل كابوسًا للاحتلال وشباب الضفة يسيرون على خطاه

أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العامودي أنّ الشهيد القائد يحيى عياش مثّل كابوسًا للاحتلال الإسرائيلي في مرحلة من المراحل، وأنّ اسمه لا يزال محفورًا في ذاكرة كل إسرائيلي كما هو محفور في ذاكرة كل فلسطيني.

وشدد على أنّ القائد يحيى عياش شكَّل نموذجًا للشباب الفلسطيني المبدع، حيث استطاع رغم قلة الإمكانيات أن يُشكّل كابوسًا للاحتلال الإسرائيلي ويُدخل كل كيانه في حالة من الرعب غير المسبوق.

ووجَّه التحية للأسير حسن سلامة بمناسبة إشهار كتابه والذي حمل اسم" الحافلات تحترق" والذي يتحدث عن الثأر المقدس للقائد يحيى عياش والعمليات البطولية التي أشرف على تنفيذها.

ويتزامن اليوم الخامس من يناير مع الذكرى السابعة والعشرين لاستشهاد المهندس يحيى عياش.

المصدر / فلسطين أون لاين