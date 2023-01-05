فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكاتبة خاطر: ذكرى "عيّاش" قنديلٌ للسائرين على درب المقاومة والحرية

العامودي: يحيى عياش شكَّل كابوسًا للاحتلال وشباب الضفة يسيرون على خطاه

استمرار تعليق عمل محاكم الضفة لليوم الرابع على التوالي

دبّابات فرنسية خفيفة في طريقها إلى أوكرانيا

كريم يونس: تركت 4500 أسير موحدين في وجه بن غفير وزمرته

عائلة الأسير داود تتهم الاحتلال بانتهاج سياسة القتل البطيء بحقه

المالية بغزة تعلن موعد صرف راتب ديسمبر للموظفين

"حماس": دماء الشهداء وقود ثورة شعبنا نحو الحرية

27 عامًا على اغتيال مهندس القسام الأول يحيى عياش

"الاقتصاد": غرفة تجارة غزة لم تلتزم اتفاق "أرض المعارض"

العامودي: يحيى عياش شكَّل كابوسًا للاحتلال وشباب الضفة يسيرون على خطاه

05 يناير 2023 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
...
علي العامودي

أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العامودي أنّ الشهيد القائد يحيى عياش مثّل كابوسًا للاحتلال الإسرائيلي في مرحلة من المراحل، وأنّ اسمه لا يزال محفورًا في ذاكرة كل إسرائيلي كما هو محفور في ذاكرة كل فلسطيني.

وشدد على أنّ القائد يحيى عياش شكَّل نموذجًا للشباب الفلسطيني المبدع، حيث استطاع رغم قلة الإمكانيات أن يُشكّل كابوسًا للاحتلال الإسرائيلي ويُدخل كل كيانه في حالة من الرعب غير المسبوق.

ووجَّه التحية للأسير حسن سلامة بمناسبة إشهار كتابه والذي حمل اسم" الحافلات تحترق" والذي يتحدث عن الثأر المقدس للقائد يحيى عياش والعمليات البطولية التي أشرف على تنفيذها.

ويتزامن اليوم الخامس من يناير مع الذكرى السابعة والعشرين لاستشهاد المهندس يحيى عياش.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حركة حماس #المهندس #الضفة الغربية #يحيي عياش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة