"حماس": دماء الشهداء وقود ثورة شعبنا نحو الحرية

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد الفتى عامر أبو زيتون (16 عامًا) الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، فجر اليوم، مؤكدة في ذات الوقت أنّ دماء الشهداء وقود ثورة شعبنا نحو الحرية.

وأضافت الحركة في بيان لها، وصل نسخة عنه "فلسطين أون لاين"، أن دماء شهدائنا الأبرار نور يضيء طريق المقاومة والتحرير، ويشدّ عزم شعبنا للنفير وضرب المحتل ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن، فمحاولة إرهاب شبابنا لن تنجح في ثنيهم عن طريق المقاومة والثورة حتى كنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

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وحيت "حماس" عرين الأسود، وثوار مخيم بلاطة الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال الخاصة فجر اليوم، وحيت أبناء شعبنا الصامدين في وجه مخططات الاحتلال وجرائم حكومته الفاشية.

ودعت لمواصلة اليقظة في المدن كافة، وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين