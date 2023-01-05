فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": دماء الشهداء وقود ثورة شعبنا نحو الحرية

"الاقتصاد": غرفة تجارة غزة لم تلتزم اتفاق "أرض المعارض"

"حماس" تهنئ "أيقونة النضال الأسير كريم يونس" بالحرية

سلطات كاليفورينا تأمر بإجلاء جزء من سكانها جراء العاصفة الخطيرة

27 عامًا على اغتيال مهندس القسام الأول يحيى عياش

طلاب جامعات في مرمى النار

من يعاقب بن غفير؟

المقاومة من تحدد ساعة الصفر

هيئة "نصرة القدس" بلبنان: اقتحام "بن غفير" للأقصى "عدوانٌ خطير"

من هو كريم يونس؟

"حماس": دماء الشهداء وقود ثورة شعبنا نحو الحرية

05 يناير 2023 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
...
شعار حركة حماس

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد الفتى عامر أبو زيتون (16 عامًا) الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، فجر اليوم، مؤكدة في ذات الوقت أنّ دماء الشهداء وقود ثورة شعبنا نحو الحرية.

وأضافت الحركة في بيان لها، وصل نسخة عنه "فلسطين أون لاين"، أن دماء شهدائنا الأبرار نور يضيء طريق المقاومة والتحرير، ويشدّ عزم شعبنا للنفير وضرب المحتل ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن، فمحاولة إرهاب شبابنا لن تنجح في ثنيهم عن طريق المقاومة والثورة حتى كنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

اقرأ أيضا: استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

وحيت "حماس" عرين الأسود، وثوار مخيم بلاطة الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال الخاصة فجر اليوم، وحيت أبناء شعبنا الصامدين في وجه مخططات الاحتلال وجرائم حكومته الفاشية.

ودعت لمواصلة اليقظة في المدن كافة، وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #دماء الشهداء #ثورة الشعب الفلسطيني #الشهيد عامر أبو زيتون #عامر أبو زيتون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة