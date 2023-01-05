"حماس" تهنئ "أيقونة النضال الأسير كريم يونس" بالحرية

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأسير المحرر كريم يونس بالإفراج عنه فجر اليوم الخميس، بعد أربعة عقود قضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطلقة عليه لقب "أيقونة النضال الفلسطيني".

وأكدت "حماس" في بيان لها، وصل نسخة عنه، "فلسطين أون لاين"، أن "المحرر يونس جسّد خلال سنوات الأسر أبهى صور التحدّي والصمود والصبر، منتصراً بإرادته الصلبة على السجّان الصهيوني".

وعبّرت عن فخرها بـ"سيرة ومسيرة" المحرر يونس وقال: "ستبقى فخراً لكل فلسطيني، ومُلهمة شعبنا لمزيد من الصمود والثبات حتى نيل الحرية والاستقلال".

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وأضافت: "نقف بكل فخر واعتزاز أمام تضحيات وبطولات أسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال".

ودعت إلى مواصلة الفعاليات وحشد كل الطاقات تضامناً مع الأسرى حتى نيلهم الحرية وتنسّمهم عبقها في أرجاء الوطن بإذن الله.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير يونس، بعد اعتقال متواصل دام 40 سنةً، حيث وضعته قوات الاحتلال في منطقة "رعنانا" بالداخل المحتل دون إبلاغ أحدٍ من عائلته.

واعتقل يونس في 6 من كانون الثاني/ يناير 1983، وولد الأسير في قرية عارة في المثلث الشمالي.





المصدر / فلسطين أون لاين