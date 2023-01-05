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كريم يونس حرًا بعد أربعين عامًا من الأسر

05 يناير 2023 . الساعة 06:58 بتوقيت القدس
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن عميد الأسرى كريم يونس، بعد قضائه 40 سنةً في سجون الاحتلال.

وقال الناطق باسم إعلام الأسرى حازم حسنين، إن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير "يونس"، بعد40سنةً من الاعتقال، عبر وضعه في منطقة "رعنانا" بالداخل المحتل دون إبلاغ أحدٍ من عائلته.

واستنكر حسنين، هذه الطريقة في الإفراج عن الأسير "يونس"، موضحًا أنها تأتي لمنع الاحتشاد وتنظيم أي احتفال بتحرره بعد كل هذه السنوات.

وأكد أن طريقة الإفراج لن تمنع الفرحة من الدخول لقلب كل فلسطيني بتحرر الأسير كريم يونس بعد أربعة عقود من الاعتقال.

واعتقل يونس في 6 من كانون الثاني/ يناير 1983، وولد الأسير في قرية عارة في المثلث الشمالي.

واعتقل يونس خلال فترة دراسته اللقب الأول في جامعة "بن غوريون" في مدينة بئر السبع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #إعلام الأسرى #كريم يونس #المثلث الشمالي

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