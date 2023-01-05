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"عرين الأسود" تتصدى لاقتحام الاحتلال مخيم بلاطة

05 يناير 2023 . الساعة 05:37 بتوقيت القدس
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أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، فجر اليوم الخميس، عن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت العرين في بيان: قامت مجموعاتنا بالتَّصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيونيّْ بصلياتٍ من الرصاص المبارك عقب اقتحامها مخيم بلاطة فجر هذا اليوم.

 

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وحاصرت منزلاً في المخيم، ونشر قناصتها على أسطح المنازل في المخيم.

واندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم بلاطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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