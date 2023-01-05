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استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

05 يناير 2023 . الساعة 05:22 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، عن ارتقاء الفتى عامر أبو زيتون (16عامًا) متأثرًا بإصابته التي أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وقالت الوزارة، إن الشهيد أبو زيتون، اتقى بعد إصابته برصاصة في الرأس، برصاص جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 3 شبان، بينهم إصابة خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

واندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم بلاطة.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم بلاطة تزامنًا مع اقتحام المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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