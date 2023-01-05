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محدث 3 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

05 يناير 2023 . الساعة 02:17 بتوقيت القدس
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أفادت مصادر محلية، عن إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيم بلاطة.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل القريبة من المنزل المحاصر.

فيما تم انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم بلاطة بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية بتجاه المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الضفة #نابلس #مخيم بلاطة

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