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قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين

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بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين

05 يناير 2023 . الساعة 02:17 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيم بلاطة.

https://twitter.com/F24online/status/1610790505545142277

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل القريبة من المنزل المحاصر.

فيما تم انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم بلاطة بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية بتجاه المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الضفة #نابلس #مخيم بلاطة

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