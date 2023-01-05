برشلونة يتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا

تأهل فريق برشلونة إلى دور الـ 16 من النسخة الحالية لكأس ملك إسبانيا بعد مباراة ماراثونية جمعته بنظيره إنتر سيتي، الأربعاء، واستمرت حتى الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتقدم فريق برشلونة بهدف مُبكر بعد مرور (4) دقائق من عمر المباراة عن طريق مدربه راخو قبل أن يتعادل فريق إنتر سيتي بهدف في الدقيقة (59) عن طريق لاعبه أوريول،

وعاد برشلونة وسجل الهدف الثاني عن طريق لاعبه عثمان ديمبيلي في الدقيقة (66)، ليعود أوريول ليتعادل مرة أخرى في الدقيقة (74).

ثم تقدم برشلونة للمرة الثالثة في الدقيقة 77، عن طريق لاعبه رافينيا، ليخطف اللاعب ذاته أوريول التعادل الثالث لفريقه في الدقيقة (86).

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين ليتقدم فريق برشلونة للمرة الرابعة عن طريق لاعبه أنسو فاتي في الدقيقة (103).

المصدر / وكالات