مركز حقوقي: 2146 شهيدًا بغزة ارتقوا بصواريخ طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منذ عام 2000

استشهد (2146) فلسطينيًّا في قطاع غزة من بينهم (378) طفلًا، و(86) امرأة، جراء استهدافهم بصواريخ طائرات الاحتلال الاستطلاعية منذ عام 2000 وحتى عام 2022.

وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقريرٍ له، الأربعاء، أن (349) شخصًا ارتقوا داخل منازلهم، من بينهم (103) أطفال و(54) امرأة، في حين بلغ عدد المنازل السكنية التي لحقت بها أضرار جراء استهدافها بصواريخ طائرات الاحتلال (3332) منزلًا.

ودعا المركز المجتمع الدولي للتدخل والضغط لوقف تحليق الطائرات المسيرة كونها فعل من أفعال العدوان وبالنظر للآثار النفسية المدمرة على الأطفال.

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال شرعت في استخدام الطائرات المسيّرة في أعمال القتل منذ عام 2004 على الأقل، واستخدمتها بشكل مكثف في أعمال القتل خارج نطاق القانون.

وبين أن طائرة الاستطلاع واحدة من أشد وسائل القتل فتكا، إذ استخدمت في عمليات الاغتيال وقصف تجمعات المواطنين وملاحقتهم.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية المسيرة بدون طيار تحليقها في أجواء قطاع غزة بشكل مستمر، وتصدر أزيزًا غير منقطعًا، ما يخلق حالة من التوتر لدى السكان بشكل دائم.

المصدر / فلسطين أون لاين