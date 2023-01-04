جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة له بالضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سقوط طائرة مسيّرة تابعة له شمالي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان عبر حسابه بتويتر: "سقطت طائرة من دون طيار من نوع ’راكب السماء’ في وقت سابق اليوم (الأربعاء) خلال عملية روتينية في منطقة فرقة شومرون الإقليمية".

وتابع: "تم جمع الطائرة المسيرة دون وجود تخوف من تسرب للمعلومات".

ولم يذكر جيش الاحتلال سبب سقوط المسيرة، مكتفيا بالقول إنه سيتم التحقيق في الحادث.

وقال ناشطون فلسطينيون على مواقع تواصل اجتماعي، إن الطائرة سقطت في منطقة نابلس.

وفي حوادث مشابهة سبق وأن سقط العديد من طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة في الضفة الغربية.​​​​​​

المصدر / فلسطين أون لاين