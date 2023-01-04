من هي الدولة التي أطلقت اسم بيليه على أحد ملاعبها؟

باتت الرأس الأخضر أول دولة تنفذ اقتراح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، إذ أعلنت أن استادها الوطني سيحمل اسم أسطورة منتخب البرازيل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه" الذي توفي في 29 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وقررت حكومة الرأس الأخضر، التي يترأسها رئيس الوزراء يوليسيس كوريا إي سيلفا، إطلاق اسم "الملك" على الاستاد الوطني الواقع في مونتي فاكا بجزيرة سانتياغو، وفقًا لما أعلنه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وذكر يوليسيس كوريا إي سيلفا أن الرأس الأخضر والبرازيل لديهما تاريخ وثقافة "يسيران جنبًا إلى جنب"، معتبرًا أنهما "دولتان شقيقتان، توحدهما اللغة وهويات متشابهة للغاية".

وأضاف: "الآن رغبتنا هي تكريمه. بيليه كان وسيظل دائمًا علامة تاريخية للبرازيل، وكذلك لعالمنا الناطق بالبرتغالية ولبقية دول العالم، لكونه رمزًا يربط بين عدة أجيال"

واستطرد: "كإشادة وتقدير لهذا الرمز، أكشف عن نية (الحكومة) تسمية استادنا الوطني باسم "ملعب بيليه"، في مبادرة أعتقد أن العديد من البلدان حول العالم ستشاركنا إياها".

وتواصلت حكومة لرأس الأخضر، التي تأمل في الاحتفال بهذا التكريم الرمزي قريبًا، بالفيفا لإبلاغها بالخطوة التي تعتزم تنفيذها، بعدما اقترح إنفانتنيو في البرازيل على جميع الاتحادات الدولية الأعضاء إطلاق اسم بيليه على أحد استاداتها الوطنية.

المصدر / وكالات