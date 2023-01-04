الاحتلال يفرج عن أسير من طولكرم بعد 21 سنة في الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الأسير جميل نايف خير الله (51 عاما)، من مخيم طولكرم بعد أن أمضى 21 عاما في الأسر.

واحتشد المواطنون لاستقبال الأأسير المحرر خير الله، لدى وصوله المخيم عقب الإفراج عنه على معبر الظاهرية في الخليل.

وقال الأسير المحرر خير الله إن فرحته ما زالت منقوصة ولن تكتمل إلا بخروج آخر أسير من سجون الاحتلال، داعيا إلى مزيد من الدعم الشعبي والرسمي لقضية الأسرى، وعلى منظمات حقوق الإنسان التحرك الفوري لتشكيل لجان للكشف عن جرائم وممارسات الاحتلال بحق الأسرى.

ونقل رسالة من الأسرى "رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشوها الأسرى في سجون الاحتلال، إلا أنهم يتمتعون بعزيمة ووحدة وطنية عالية"، مشددا على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى على سلم الأولويات في كافة المحافل الدولية حتى الإفراج عنهم جميعا.

يشار إلى أن المحرر خير الله هو شقيق الشهيدين خالد وحسني خير الله اللذان استشهدا عام 2002.

المصدر / فلسطين أون لاين