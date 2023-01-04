خدمات رفح يحضر مفاجأة سارة لجماهيره

يستعد خدمات رفح لتقديم مفاجأة سارة لجماهيره في ظل مساعيه لاستعادة اثنين من أبرز نجومه، للمشاركة مع الفريق فيما تبقى من مرحلة الإياب بالدوري الممتاز وبطولة كأس غزة 2023.

ومن المقرر أن يستعيد خدمات رفح مدافعه سامي قعدان الذي عاد إلى قطاع غزة، بعدما قرر إنهاء مشواره مع فريقه كيما أسوان المصري الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وسيتوجه خدمات رفح بخطاب رسمي للنادي المصري من أجل اتمام كافة الاجراءات القانونية لعودة قعدان، وارسال البطاقة الدولية من الاتحاد المصري لنظيره الفلسطيني لكي يتسنى لخدمات رفح قيده على كشوفاته باتحاد كرة القدم.

وفي نفس السياق يسعى خدمات رفح لاقناع نجمه محمود النيرب بالعودة لصفوف الفريق، خاصة وأنه لم يتمكن من العودة إلى الضفة الغربية لإكمال مشواره مع شباب الظاهرية.

وكان من المفترض أن يغادر النيرب رفقة زميله أحمد البهداري عبر معبر رفح أواخر الشهر الماضي، لكن النيرب لم يتمكن من السفر بسبب وجود تمزق في جواز السفر الخاص به، فيما تم السماح للبهداري بالسفر إلى مصر ومنها للأردن ومن ثم الوصول للضفة الغربية.

وكشف مصدر موثوق لـ:"فلسطين أون لاين" أن النيرب لا يمانع اكمال مشواره مع خدمات رفح، إلا أنه يحتاج لإنهاء ارتباطه مع الغزلان قبل أن يتم قيده على كشوفات الأخضر الرفحي، حيث لا يمانع الظاهرية أن ينهي تعاقده مع النيرب حال أبدى الأخير رغبة في ذلك.

وأوضح المصدر أن خدمات رفح سيتوجه بطلب رسمي لاتحاد كرة القدم لقيد اللاعبان والاستفادة من بند الاستثناء الذي يحصل عليه اللاعبين العائدين من الضفة الغربية أو من تجاربهم الإحترافية في الخارج.