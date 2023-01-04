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قرارٌ صادمٌ ضد برشلونة.. تأكيد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات

04 يناير 2023 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
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قرار صادم ضد برشلونة.. تأكيد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات

صدمت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا نادي برشلونة، بسبب تأييدها لقرار حرمان الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي من المشاركة مع الفريق لـ3 مواجهات كاملة، بسبب الطرد الذي تعرّض له في مباراة أوساسونا في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت محكمة تسوية النزاعات قد قرّرت تجميد عقوبة ليفاندوفسكي الصادرة عن رابطة "الليغا"، بعدما طعن نادي برشلونة في العقوبة، وأحالت لجنة التسوية القضية إلى المحكمة الإدارية الرياضية، مما سمح للدولي البولندي بالمشاركة في مواجهة فريقه أمام إسبانيول (1-1) الأسبوع الماضي، خلال استئناف منافسات الدوري الإسباني، بعد أكثر من شهر من التوقّف بسبب نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأربعاء، إن أعضاء المحكمة الرياضية "TAD" اجتمعوا اليوم وأكدوا عقوبة ليفاندوفسكي لثلاث مباريات، واحدة بعد حصوله على الطرد أمام أوساسونا، واثنتان بسبب ما بدر من اللاعب تجاه الحكم جيل مانزانو، والذي اعتبره الأخير ازدراء تجاه شخصه.

وأضافت الصحيفة أنه بات على ليفاندوفسكي أن يمتثل إلى هذه العقوبة على الفور، حيث لا يمكنه اللعب ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل، ثم خيتافي في 21 أو 22 يناير/ كانون الثاني، وأمام جيرونا في 28 أو 29 يناير، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكانت إدارة إسبانيول، قد اعترضت على قرار السماح لمهاجم برشلونة، ليفاندوفسكي، بالمشاركة رفقة ناديه، في المباراة التي جمعت الفريقين برسم الجولة الـ15 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

المصدر / وكالات
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#برشلونة #الدوري الإسباني #ليفاندوفسكي

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