11 لاعبًا يغيبون عن الجولة 14 في الدوري الممتاز

غزة/ وائل الحلبي:

يغيب 11 لاعبًا عن فرقهم في مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف لحصولهم على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية أو لحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة.

وستشهد مباراة الهلال شباب رفح غياب ثلاثة لاعبين عن الفريقين في المباراة المقررة يوم الجمعة القادم، حيث يفتقد شباب رفح للثنائي وليد أبو دان وجمعة الهمص بسبب البطاقة الصفراء الثالثة ويغيب أحمد لبد عن الهلال لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام اتحاد خان يونس.

ولن يتمكن عماد السماعنة نجم فريق اتحاد بيت حانون من المشاركة مع فريقه في مباراته أمام غزة الرياضي، بسبب البطاقة الصفراء الثالثة التي تحصل عليها أمام الشجاعية في الجولة الفائتة، ويفتقد خدمات النصيرات لمدافعه ياسر النابلسية في مباراة الفريق أمام شباب جباليا بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب في مباراة فريقه أمام شباب رفح.

وفي مباراة خدمات رفح وشباب خان يونس يفتقد الأول للاعبه أدهم القاضي لتراكم البطاقات الصفراء، ويغيب إسلام أبو عبيدة عن شباب خان يونس بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة النشامى وغزة الرياضي.

وسيغيب محمد قنديل عمران عن فريقه اتحاد خان يونس أمام الصداقة بسبب البطاقة الصفراء الثالثة، وهو نفس السبب الذي سيحرم الصداقة من خدمات لاعبه محمد الترامسي، وتشهد مباراة اتحاد الشجاعية والزوايدة غياب أحمد أبو دان عن الأخير بسبب البطاقة الصفراء الثالثة إلى جانب محمد الغواش الموقوف بقرار من اتحاد كرة القدم.