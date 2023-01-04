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الصلاح يصعق المغازي ويجدّد آماله في المنافسة

04 يناير 2023 . الساعة 19:18 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

ألحق الصلاح الخسارة الأولى بجاره خدمات المغازي منذ انطلاق منافسات دوري الدرجة الثانية، بفوزه عليه بهدف دون ردّ في ختام مباريات الجولة الثانية عشرة من مجموعة الوسطى والجنوب، التي جرت بين الفريقين على ملعب الدرة.

خدمات المغاري بقي في صدارة ترتيب مجموعة الوسطى والجنوب رغم توقف رصيده عند 23 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطة عن اتحاد دير البلح صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، وعاد الصلاح للمركز الثالث برصيد 21 نقطة.

هدف المباراة الوحيد سجّله أكرم جودة لاعب الصلاح في الدقيقة 82.

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#غزة #كرة القدم #خدمات المغازي #الصلاح

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