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إصابة جندي في 26 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

04 يناير 2023 . الساعة 19:15 بتوقيت القدس
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مقاوم يتصدى لاقتحام قوات الاحتلال في نابلس (أرشيفية)

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 26 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، أدّت لإصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب الجندي بعد إطلاق النار على قوات الاحتلال وتفجير عبوات ناسفة، خلال اقتحام بلدة قباطية في جنين.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة في حاجز الجلمة، وخلال اقتحام بلدة الزبابدة في جنين.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، وأحرق الشبان الثائر مركز شرطة الاحتلال في صور باهر بعد استهدافه بالزجاجات الحارقة.

كما أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال، وألقوا 6 زجاجات حارقة صوب مركبات المستوطنين بشكل متكرّر في أوقات مختلفة، قرب مستوطنة "غوش عتصيون" بالخليل.

واندلعت مواجهات في 9  نقاط، شهدتها مناطق القدس وأريحا والخليل وجنين ونابلس وقلقيلية وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وخلال عام 2022، رصد مركز معلومات فلسطين معطى، مقتل (31) إسرائيليا أغلبهم من الجنود وأصيب أكثر من (525) آخرين، من جرّاء تنفيذ أكثر من (12188) عملا مقاوماً، منها (848) عملية إطلاق نار ، و(37) عملية طعن أو محاولة طعن، و (18) عملية دهس أو محاولة دهس إضافة لعملية تفجير مزدوجة واحدة.

المصدر / حرية نيوز
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