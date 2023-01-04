تعديلٌ على موعد مباراة في الدرجة الممتازة

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04 يناير 2023 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
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جانب من مباراة سابقة لشباب جباليا والنصيرات
غزة / مؤمن الكحلوت:

أجرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم تعديلاً على جدول مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز، بتغيير موعد مباراة شباب جباليا وخدمات النصيرات، على ملعب بيت حانون البلدي.

وحدّدت يوم الأحد القادم موعداً لإقامة اللقاء في نفس التوقيت، بدلاً من يوم الإثنين، وذلك لمبدأ تكافؤ الفرص، ليُقام اللقاء في ذات التوقيت مع مباراتي غزة الرياضي واتحاد بيت حانون، واتحاد الشجاعية وشباب الزوايدة، حيث يتنافس الزوايدة والرياضي مع النصيرات في المراكز المتأخرة.

وتنطلق الجولة يوم الجمعة القادم، بإقامة لقاء الهلال وشباب رفح على ملعب فلسطين بمدينة غزة، بينما يلعب اتحاد خان يونس والصداقة يوم السبت على ملعب خان يونس البلدي، ويُواجه في ذات اليوم المتصدّر خدمات رفح نظيره شباب خان يونس على ملعب رفح البلدي.

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#اتحاد كرة القدم #شباب جباليا #خدمات النصيرات

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