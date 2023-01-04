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النائب العام يتفقد سير العمل بسرايا نيابة خان يونس الجزئية والكلية

04 يناير 2023 . الساعة 19:12 بتوقيت القدس
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أجرى النائب العام المستشار د. محمد النحال، برفقة رئيس ديوانه المستشار حسني الهبّاش، زيارة تفقدية لسرايا نيابة خاني ونس، اطّلع خلالها على سير العمل في النيابتين الكلية والجزئية. 

وأكد النحال، استمرارية نهج النيابة في ريادة المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدّمة للمواطنين.

وناقش النائب العام مع أعضاء وموظفي النيابة المختصين، آليات تطبيق الخطة التشغيلية، وتمكين الارتقاء بسرايا نيابة خان يونس الجزئية والكلية فنياً ومهنياً، خاصة تعزيز دور النيابة الكلية في حُسن المرافعة والمدافعة أمام القضاء، ضمن رؤية واضحة وبرامج عملية تعزز بيئة العمل القضائي، وتحقّق المزيد من الفعالية حسب التخصص القضائي، وفق عملية ممنهجة قائمة على دراسة الاحتياجات وتطوير المهارات واستثمار القدرات في تطوير قطاع العدالة وسيادة القانون والحكم الرشيد.

وأوضحت النيابة العامة أن الزيارة استمرار للجولات الهادفة؛ لمتابعة مؤسسات العدالة والاطمئنان على سلامة الإجراءات القانونية المتخذة من واقع الملف الجزائي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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