فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

7 ملايين معتمر أدّوا المناسك في 2022

موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي.. الأولى بعد صفقة رونالدو

وزارة الاقتصاد تُصدر بيانًا توضيحًيا هامًا بشأن أرض المعارض

رسائل مهمّة من الحركة الوطنية الأسيرة.. ماذا قالت؟

تجميد قيد اللاعب طارق أبو غنيمة

طلبة بيرزيت ينتصرون على الاعتقال السياسي

جماهير غفيرة تشيّع جثماني شهيدين في القدس والخليل

مفاجأة: بيكيه يدرس التراجع عن الاعتزال والانضمام لهذا الفريق

وقفة برفح رفضًا لاستمرار عدوان الاحتلال على الأقصى

هل يحضر زيدان حفل افنناح كأس إفريقيا للمحليين في الجزائر؟

توزيع منحة رئيس السلطة عباس على أندية غزة

04 يناير 2023 . الساعة 18:53 بتوقيت القدس
...
حفل تسليم المنحة الرئاسية
غزة / مؤمن الكحلوت:

وزّع اتحاد كرة القدم اليوم منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمقدّمة من رئيس السلطة محمود عباس لأندية غزة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بقاعة فندق المتحف غرب مدينة غزة.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات الوطنية والرياضية، ورؤساء ومندوبو الأندية، وأعضاء لجان الاتحاد والإعلاميين.

وحصلت الأندية على 50% من قيمة المنحة المستحقة لها عن الموسم الحالي، في حين تم تجميد باقي المبلغ، ومنحة الموسمين السابقين، ليتم صرفها في وقت لاحق.

وتم توزيع الشيكات على الأندية في جميع الدرجات، حيث حصل كل نادٍ في الدرجة الممتازة على مبلغ 12500 دولار، في حين نال كل نادٍ في الدرجة الأولى مبلغ 7500 دولار، وحصل كل نادٍ في الدرجة الثانية على مبلغ 2500 دولار، وكل نادٍ في الدرجة الثالثة على مبلغ 1500 دولار.

وسيعمل توزيع المنحة على حل جزء بسيط من معاناة أندية غزة المالية، من جرّاء عدم صرف منحة رئيس السلطة عباس منذ سنتين، مما فاقم من أزمتها، حيث تعتبر المنحة الشريان الرئيس لها، في ظل عدم وجود دخل ثابت لها، وانتظامها منذ عدة سنوات، علماً أن المجلس الأعلى للرياضة في غزة، يساهم بدعم خزينة الأندية بمبلغ مالي يصرف سنوياً.

تويتر تويتر
#اتحاد كرة القدم #منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة