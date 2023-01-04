توزيع منحة رئيس السلطة عباس على أندية غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

وزّع اتحاد كرة القدم اليوم منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمقدّمة من رئيس السلطة محمود عباس لأندية غزة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بقاعة فندق المتحف غرب مدينة غزة.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات الوطنية والرياضية، ورؤساء ومندوبو الأندية، وأعضاء لجان الاتحاد والإعلاميين.

وحصلت الأندية على 50% من قيمة المنحة المستحقة لها عن الموسم الحالي، في حين تم تجميد باقي المبلغ، ومنحة الموسمين السابقين، ليتم صرفها في وقت لاحق.

وتم توزيع الشيكات على الأندية في جميع الدرجات، حيث حصل كل نادٍ في الدرجة الممتازة على مبلغ 12500 دولار، في حين نال كل نادٍ في الدرجة الأولى مبلغ 7500 دولار، وحصل كل نادٍ في الدرجة الثانية على مبلغ 2500 دولار، وكل نادٍ في الدرجة الثالثة على مبلغ 1500 دولار.

وسيعمل توزيع المنحة على حل جزء بسيط من معاناة أندية غزة المالية، من جرّاء عدم صرف منحة رئيس السلطة عباس منذ سنتين، مما فاقم من أزمتها، حيث تعتبر المنحة الشريان الرئيس لها، في ظل عدم وجود دخل ثابت لها، وانتظامها منذ عدة سنوات، علماً أن المجلس الأعلى للرياضة في غزة، يساهم بدعم خزينة الأندية بمبلغ مالي يصرف سنوياً.