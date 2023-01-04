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7 ملايين معتمر أدّوا المناسك في 2022

04 يناير 2023 . الساعة 18:50 بتوقيت القدس
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أعلنت السعودية، الأربعاء، أن 7 ملايين شخص أدّوا مناسك العمرة خلال العام الماضي 2022.

وكشفت وزارة الحج والعمرة، في تقرير لها، عن "تقديم خدماتها لـ7 ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدّموا بتأشيرة عمرة خلال العام المنصرم 2022"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

الوزارة أضافت أنها عملت على "تسهيل أداء مناسك العمرة للحاصلين على أنواع التأشيرات سواء السياحية أو الفورية عند الوصول أو العائلية أو الشخصية وجميعها إلكترونية".

وفي إطار التسهيل "تم تمديد مدّة تأشيرة العمرة (للبقاء بالمملكة) من 30 يوما إلى 90 يوما، مع زيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية بالمملكة، وإطلاق "منصّة نسك" تتضمن 121 خدمة لحجز وتصميم برنامج العمرة وإصدار التأشيرات إلكترونيًّا لدول العالم كافة"، بحسب الوزارة.

وبشأن الخطط المستقبلية، أفادت الوزارة بـ"سعيها خلال الأعوام المقبلة أن تكون جميع الإجراءات إلكترونية بداية من الفكرة بالقدوم حتى المغادرة مرورًا بالمحطّات كافة، من حجز للفنادق والخدمات والنقل وإدارة الحشود".

وواجهت العمرة قيودًا مع انتشار فيروس كورونا في العالم، ما أدّى إلى تعليق المناسك لنحو 7 أشهر قبل أن تستأنفها المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ووفق رؤيتها الاستراتيجية، تستهدف السعودية استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السعودية #حج #مكة #عمرة

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