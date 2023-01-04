موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي.. الأولى بعد صفقة رونالدو

يخوض النصر أولى مبارياته بعد استقدام النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، عندما يلاقي الطائي الخميس في المرحلة الثانية عشرة وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

وقدّم "العالمي" أفضل لاعب في العالم خمس مرات الثلاثاء أمام مدرجات ممتلئة في ملعب "مرسول بارك" حيث سيلاقي الطائي سابع الترتيب.

قال اللاعب البالغ 37 عاماً والقادم لموسمين ونصف بصفقة تزيد عن 200 مليون دولار، خلال مهرجان تقديمه "أنا لاعب فريد من نوعي. من الجيد الحضور إلى هنا (السعودية). حطّمت كافة الأرقام القياسية هناك (أوروبا) وأود كسر القليل من الأرقام القياسية هنا".

وتابع "الانتقال إلى النصر تحد كبير ولكن من ناحية أخرى أنا سعيد، عندما اتخذت قراري عائلتي دعمتني وخاصة أطفالي. أنا حقا فخور وسعيد بالتواجد في السعودية".

وأكد رونالدو أن توقيت مشاركته في المباريات يتوقف على رأي المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

ويتصدر النصر الترتيب (26 نقطة)، بفارق نقطة عن الشباب واثنتين عن الاتحاد اللذين لعبا مباراة أقل.

وبعد الأداء الجيد في مباراة الديربي أمام غريمه الهلال (2-2)، ظهر النصر بصورة دون المأمول أمام الخليج رغم الفوز بهدف الكاميروني فنسان أبو بكر ويطمح في تقديم الأداء المقرون بالنتيجة ومواصلة الصدارة.

يعوّل النصر على نجومه البرازيلي اندرسون تاليسكا متصدر ترتيب هدافي الدوري (9)، ومواطنه غوستافو وأبو بكر وغيرهم من النجوم.

بدوره، تمكن الطائي من ايقاف سلسلة 3 هزائم متتالية واستعاد توازنه برباعية في مرمى الباطن.

المصدر / وكالات