تجميد قيد اللاعب طارق أبو غنيمة

غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد اتحاد كرة القدم أن قيد اللاعب طارق أبو غنيمة على كشوفات نادي شباب رفح، مُجمد لحين وصول البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتواصل اتحاد الكرة مع نظيره المصري لطلب البطاقة الدولية للاعب أبو غنيمة، بعد فسخ الأخير لتعاقده مع نادي بتروجيت الأسبوع الماضي.

من جهته، قال محمود قشطة المشرف الرياضي بنادي شباب رفح، أن ناديه يستغرب من تأخير قيد اللاعب، رغم تقديم كافة الأوراق الثبوتية، ومن بينها ورقة المخالصة المالية بين اللاعب أبو غنيمة ونادي بتروجيت.

واستغل نادي شباب رفح بند رقم 2 من المادة 12 في لوائح اتحاد كرة القدم، والتي تنص على ( يلتزم اللاعب الذي لم يُكمل عاماً كاملاً كمحترف خارج الدولة، بالعودة لناديه الذي كان مُقيداً له في الدولة ) لقيده من جديد في كشوفاته باتحاد كرة القدم.

ويسعى شباب رفح للإسراع في وصول البطاقة الدولية، لمحاولة قيد اللاعب أبو غنيمة صباح الخميس وإصدار بطاقته، على أمل اللحاق في مباراة الهلال يوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل شباب رفح المركز الثالث على سلم جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق نادي خدمات رفح.