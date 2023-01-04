مفاجأة: بيكيه يدرس التراجع عن الاعتزال والانضمام لهذا الفريق

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع السابق لنادي برشلونة والمنتخب الإسباني جيرارد بيكيه يفكر في العودة إلى ملاعب كرة القدم رغم إعلانه اعتزال اللعب قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

وكان بيكيه (35 عامًا) قد أعلن اعتزاله كرة القدم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي خاض فيه آخر مباراة له مع فريق برشلونة قبل مرحلة التوقف لبطولة كأس العالم 2022 والتي استضافتها دولة قطر، وتوج بلقبها منتخب الأرجنتين.

وأشار موقع ريليفو الإسباني إلى أن بيكيه يفكر في العودة من اعتزال كرة القدم، واللعب لفريق أندورا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، وتعود مليكته لبيكيه، موضحة أن الملل دفع اللاعب إلى التفكير في ذلك القرار، إلى جانب الرغبة في الترويج للنادي، بعيدًا عن التقارير السابقة التي أكدت رغبته في ترشيح نفسه لرئاسة نادي برشلونة في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته أن بيكيه سيواجه صعوبة في التراجع عن قرار الاعتزال واللعب لفريق أندورا الذي يملك سقفًا لا يتجاوز 6.529 ملايين يورو للأجور السنوية لجميع لاعبيه، فيما كان يحصل بيكيه على راتب من برشلونة يتراوح ما بين 20 إلى 30 مليون يورو. وذكر الموقع أن نادي أندورا سيكون مطالبًا برفع قيمة رأس ماله حتى يكون قادرًا على تسجيل بيكيه، مشيرًا إلى أن القوانين تجيز له بنسبة 25% فقط من قيمة رأس المال المسجلة حاليًا، كما يملك النادي خيار جلب راعٍ جديد للنادي، ليتمكن من دفع راتب بيكيه، رغم صعوبة تحقيق ذلك.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن بيكيه لا يزال مسجلًا في كشوفات نادي برشلونة بعد اعتزاله، حيث كان الاتحاد الإسباني قد أعلن إيقاف بيكيه لمدة 4 مباريات بسبب توجيهه عبارات مسيئة إلى الحكم في مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، والتي كانت الأخيرة لبيكيه قبل إعلانه اعتزال اللعب.

المصدر / وكالات