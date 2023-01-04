هل يحضر زيدان حفل افنناح كأس إفريقيا للمحليين في الجزائر؟

كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن أسطورة منتخب فرنسا وصاحب الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، سيكون مفاجأة حفل افتتاح النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين "شان 2022" المقررة في الجزائر، خلال الفترة من 13 يناير إلى 4 فبراير.

وإلى جانب زيدان، سيكون هناك العديد من النجوم الكبار الحاضرين خلال حفل الافتتاح، وسط توقعات متابعين بأن تكون هذه النسخة الأفضل مقارنة بالنسخ السابقة، لا سيما في ظل تخصيص الجزائر ملعبين جديدين من أجل البطولة، فضلًا عن ترميم وتجديد ملعبين آخرين.

وقالت ذات المصادر إن اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين أرسلت دعوة رسمية إلى نجم ريال مدريد الإسباني الأسبق، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على حضور زيدان حفل افتتاح بطولة شان"، إلى جانب العديد من الشخصيات الكروية المعروفة قاريًّا وعالميًّا.

وكان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، حكيم مدان، أدلى بتصريحات إعلامية خلال الساعات القليلة الماضية، أكد فيها "وجود مفاجأة كبيرة خلال حفل افتتاح البطولة"، رافضًا إعطاء أي تفاصيل أخرى حتى "لا تفقد المفاجأة معناها"، على حد تعبيره، ونفس الشيء كان لمح إليه وزير الرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، عندما أكد في تصريحات سابقة بأن "حفل الافتتاح سيكون مميزًا".

ويرتبط زيدان بعلاقة قوية مع الجزائر والجزائريين رغم اختياره اللعب مع المنتخب الفرنسي، وسبق له أن زار الجزائر في مناسبتين رسميتين حظي خلالهما باستقبال رسمي وشعبي مميزين، ما يبرز شعبيته الجارفة لدى الجماهير الجزائرية.

المصدر / وكالات