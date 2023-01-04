"العمل الحكومي" بغزة تعقد اجتماعها الأسبوعي.. وتصدر قرارات مهمّة

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بتهنئة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بالعام الجديد، وتوجيه التحية للأسير البطل كريم يونس بقرب حلول موعد الإفراج عنه، بعد أربعين سنةً قضاها في سجون الاحتلال، آملة أن يشهد هذا العام تحرير جميع الأسرى.

ودانت اللجنة اقتحام الوزير الإرهابي بحكومة الاحتلال "بن غفير"، للمسجد الأقصى وتصاعد وتيرة الاعتداءات ضد أبناء شعبنا في القدس والضفة والتهديدات ضد غزة، ما ينذر بأن حكومة الاحتلال الحالية ستكون أكثر إجرامًا وتطرفًا على دماء شعبنا من سابقاتها.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه عربدة المستوطنين المتواصلة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدّمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما أحالت عددًا من المقترحات المقدّمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وأصدرت اللجنة، عدّة قرارات إدارية حيث منحت إعفاء للمؤسسات الإعلامية والإذاعات عن رسوم البث المتراكمة بنسبة 75%.

وأقرت اللجنة تدخلات المؤسسات الحكومية، لمعالجة آثار المنخفض الجوي الأخير.

كما خصّصت قطعة أرض لصالح توسعة مرافق معبر رفح البري.

واعتمدت لائحة تنظيم حفظ وإتلاف الوثائق الرسمية.

وأعلنت عن صرف رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر، اعتبارًا من يوم الأحد القادم، بنفس نسبة الصرف السابقة.

وصادقت اللجنة على لائحة سياسات تزويد البيانات الحكومية وآلية جمع البيانات العامة.

وأحالت اللجنة عددًا من الموظفين إلى التقاعد المبكّر، بناء على طلبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين