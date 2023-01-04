بوتين يشرف على انطلاق سفينة محمّلة بصواريخ "فرط صوتية"

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، على انطلاق سفينة حربية مزوّدة بصواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت في مهمّة في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وقال بوتين، خلال الحفل الذي حضره برفقة وزير الدفاع سيرجي شويجو من مكان غير محدّد وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية: "أنا واثق من أن مثل هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل فعّال من التهديدات الخارجية وتساعد على الدفاع عن المصالح الوطنية".

ومن ناحيته أوضح وزير الدفاع "شويجو"، أن طاقم السفينة سيتدرّب على نشر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ عابرة بعيدة المدى.

وأشار "شويجو" إلى أن صواريخ "زيركون" الفرط صوتية قادرة على التغلب على أي نظام دفاع جوي حالي أو مستقبلي، ويمكنها تنفيذ “ضربات قوية ودقيقة في البحر والبر.

يُشار إلى أن روسيا عانت من سلسلة من النكسات في هجومها الذي بدأ قبل أكثر من 10 أشهر في أوكرانيا.

وواجهت القيادة العسكرية الروسية انتقادات جديدة في الأيام الأخيرة بعد ضربات أوكرانية بصواريخ "هيمارس" ليلة رأس السنة أسفرت عن مقتل 89 جنديًا على الأقل تجمّعوا في مبنى واحد في شرق أوكرانيا.

المصدر / وكالات