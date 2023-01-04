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المغازي يحسم قرار مشاركته في دوري كرة السلة

04 يناير 2023 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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فريق خدمات المغازي
غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي خدمات المغازي، عدم المشاركة في بطولات وأنشطة اتحاد كرة السلة للموسم الحالي، بسبب عدم تطبيقه قرارات المحكمة الرياضية.

وأصدر النادي بياناً، أكد فيه حرصه على استمرار النشاط الرياضي، لكن وفق بيئة رياضية معتدلة، متهما الاتحاد بالتفرد بقراراته وعدم إنصافهم.

وكشف النادي النقاب، عن تواصله مع عدد من المسئولين على مستوى الوطن لحل الأزمة لكن دون جدوى، مشيراً إلى أن قرار عدم المشاركة جاء بدعم وإسناد من جميع أطياف المخيم.

وأوضح النادي في بيانه، أن البطولة الحالية باطلة، كونها لم تتطابق مع قرارات المحكمة الرياضية، وتُلعب بناء على نتائج الموسم السابق وليس كم أقرت المحكمة الرياضية.

وكان من المفترض أن يواجه خدمات المغازي نظيره شباب البريج اليوم في افتتاح مباريات دوري جوال لكرة السلة، بانتظار رد وقرارات اتحاد اللعبة خلال الساعات القادمة.

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#خدمات المغازي #اتحاد كرة السلة

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