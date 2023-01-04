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بالصور وقفة تضامنية بغزة مع المعتقلين السياسيين بالضفة وطلبة بيرزيت

04 يناير 2023 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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 نظّم الحراك الشبابي الفلسطيني وقفة تضامنية مع الطلبة المعتصمين في جامعة بيرزيت ضد الإجراءات القمعية التي تمارسها أجهزة السلطة، بحق النشطاء وطلاب الجامعات.

ودان الحراك خلال وقفة تضامنية بمدينة غزة، شارك بها عدد من طلاب الجامعات والنشطاء، استمرار أجهزة السلطة في الضفة الغربية ملاحقة النشطاء على خلفيات سياسية.

ووجّه الحراك الشبابي التحية لكل أحرار شعبنا الذين يواجهون آلة البطش الهمجية للاحتلال الصهيوني وأجهزة السلطة، معربًا عن تضامنه الكامل مع الطلاب المعتصمين في حرم جامعة بيرزيت، وعائلة القواسمي.

ودعا الحراك في بيانه شعبنا للاستنفار التام والدائم نصرًة للمسجد الأقصى المبارك.

ورفض الحراك أشكال الاعتقال السياسي في الضفة الغربية كافّة، داعيًا أحرار وعوائل شعبنا لرفع الصوت عاليًا في وجه هذه الجريمة السياسية.

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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