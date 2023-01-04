بلدية رفح تتلف (132) كيلو لحوم حبش ودجاج فاسد

أتلفت طواقم التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة ببلدية رفح، أمس الثلاثاء، 132 كيلوجرامًا من لحوم الحبش والدجاج الفاسد.

جاء ذلك ضمن جولات التفتيش والرقابة المستمرة على أسواق المدينة ومحلاتها التجارية.

وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية أ. أكرم بارود أنه تم ضبط وإتلاف 125 كيلو جرامًا من الحبش الحي والمذبوح الفاسد والذي تبين وجود علامات فساد ظاهرة عليه، و13 كيلوجرامًا من الدجاج الحي والمذبوح الفاسد والغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأكد بارود أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول للحفاظ على سلامة المواطنين، منوهًا إلى استمرار الطواقم التفتيشية في حملاتها المنظمة لضمان ضبط البضائع المعروضة في أسواق المدينة ومحلاتها.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة.













المصدر / فلسطين أون لاين