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"حماس" تدين الاعتداء على مقبرة مسيحية بالقدس وتُحمّل الاحتلال تداعيات هذه الجريمة

04 يناير 2023 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
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مشهد من اعتداء المستوطنين على مقبرة البروتستانتية في القدس المحتلة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بشدة، اعتداء مستوطنين متطرّفين على مقبرة (البروتستانتية) في القدس المحتلة، وحمّلت حكومة المستوطنين الفاشية تداعيات هذه الجريمة.

وقالت الحركة في بيان للمتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، إنّ قيام مجموعة من المستوطنين المتطرّفين باقتحام مقبرة (البروتستانتية) في مدينة القدس المحتلة، وتحطيم شواهد القبور والدوس عليها، هو سلوك إجرامي عنصري يخالف كل الشرائع السماوية والأعراف الدولية.

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وأكدت أنَّ جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة في الاعتداء وتدنيس القبور الإسلامية والمسيحية في القدس تكشف حقيقة هذا الكيان الغاصب وطبيعة المتطرّفين الصهاينة العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وتابعت الحركة، أنّ تلك الجرائم "تضع كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم لإدانتها ووقفها وإنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم لأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس #مقبرة البروتستانت

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