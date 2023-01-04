الأردن: العثور على جثة شخص جرفته السيول وسط البلاد

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الأربعاء، العثور على جثة شخص جرفته السيول في محافظة مادبا وسط البلاد.

جاء ذلك وفق بيان لمتحدث الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي "إنّ طواقم مديرية الأمن العام من الدفاع المدني ومديرية شرطة محافظة مادبا يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي باشروا منذ تلقي البلاغ بفقدان أحد المواطنين مساء أمس (الثلاثاء)، في محافظة مادبا منطقة خان الزبيب بالبحث والتفتيش وبشكل متواصل".

وأضاف: "العمل المتواصل للفرق المختصة والجهود الكبيرة التي بذلت في عمليات البحث والتفتيش والتي زادت على 20 كيلو متراً، مكّنتهم من العثور عليه متوفيا داخل بركة تجمع مياه أمطار".

ومنذ أيام، يشهد الأردن منخفضاً جوياً أدى إلى تساقط غزير للأمطار وتشكل سيولا وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى من المملكة.

المصدر / فلسطين أون لاين