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وظائف شاغرة في شركة روز دريم للصناعة والتجارة العامة بمدينة غزة

04 يناير 2023 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة روز دريم للصناعة والتجارة العامة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين للعمل لديها في قسم المبيعات والتسويق في المجالات التالية:

أولا : وظيفة مندوب مبيعات، وفيما يلي شروط التقدم للوظيفة:

1. أن يكون المتقدم للعمل من سكان محافظة غزة.

2.  آلا يزيد عمر المتقدم للعمل عن 27 عام.

3. خبرة جيدة جداًفي مجال المبيعات والتسويق.

4. يفضل أن يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية.

5. المعرفة الجيدة بمناطق محافظات قطاع غزة.

6. لديه القدرة على الإقناع والترويج للمنتجات.

7. حاصل على رخصة قيادة تجاري.

ثانيا : وظيفة سائق سيارة توزيع، وفيما يلي شروط التقدم للوظيفة:

1. أن يكون المتقدم للعمل من سكان محافظة غزة.

2. آلا يزيد عمر المتقدم للعمل عن 27 عام.

3. الخبرة في قيادة السيارات والشاحنات.

4. المعرفة الجيدة بمناطق قطاع غزة.

5. حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

طريقة التسجيل:

- على من تتوافر فيه الشروط السابقة، يرجى تقديم الطلب من خلال الضغط ( هنا )

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين

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