وظيفة شاغرة في مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظفين ( تعبئة رفوف ) .
شروط التسجيل
1- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة فقط.
2- معرفة جيدة في تعبئة وترتيب البضائع .
3- المرونة في أوقات العمل .
4- العمر من 22 -35 عام .
5- أن يكون المتقدم للوظيفة متفرغ .
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتقدم للوظيفة الحضور لمقر الشركة لإجراء مقابلة شخصية من يوم الأربعاء الموافق 4/1/2023 وحتى يوم الأحد الموافق 8/1/2023 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.
- العنوان : مدينة غزة ـ شارع الشهداء ـ غرب اصدقاء المريض