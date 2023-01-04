وظيفة شاغرة في مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظفين ( تعبئة رفوف ) .

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة فقط.

2- معرفة جيدة في تعبئة وترتيب البضائع .

3- المرونة في أوقات العمل .

4- العمر من 22 -35 عام .

5- أن يكون المتقدم للوظيفة متفرغ .

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة الحضور لمقر الشركة لإجراء مقابلة شخصية من يوم الأربعاء الموافق 4/1/2023 وحتى يوم الأحد الموافق 8/1/2023 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

- العنوان : مدينة غزة ـ شارع الشهداء ـ غرب اصدقاء المريض