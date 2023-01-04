وزير ألماني يطالب بإضفاء الشرعية على نبش الفقراء للقمامة

دعا وزير ألماني كبير إلى إضفاء الشرعية على التفتيش في سلة المهملات وهي ممارسة لاستعادة الطعام الذي يتم التخلص منه من قبل محلات السوبر ماركت بينما لا يزال صالحًا للأكل - في محاولة لتقليل النفايات وإطعام الجياع.

أصبحت هذه العادة شائعة بشكل متزايد مع ظهور البيئة والنمو الحاد في أسعار المواد الغذائية ولكنها لا تزال جريمة جنائية في ألمانيا، حيث تُعرف باسم «كونتينيرن» قلاب.

وعلى عكس ما يحدث في فرنسا، حيث يُنظر إلى القمامة قانونًا على أنها أمر غير قانوني، أو ممتلكات بدون مالك، ودول أوروبا الغربية الأخرى حيث لم يُسمع عن محاكمات، مثل السويد وهولندا، بينما لا تزال السلطات الألمانية تتعامل أحيانًا مع الغوص في القمامة على أنه سرقة.

وقال وزير الزراعة في ألمانيا، جيم أوزدمير في تصريحات صحفية: «الوقت قد حان لنكون أكثر واقعية، لأن ألمانيا تتخلص من حوالي 11 مليون طن من نفايات الطعام كل عام»، بحسب "ذا تايمز" البريطانية.

وأضاف: "لو أراد أحدهم إنقاذ الطعام من حاويات القمامة، الذي لا يزال صالحاً للاستهلاك البشري، فليس لنا أن نعاقبه على ذلك، أظننا جميعاً نفضل أن تتفرغ شرطتنا ومحاكمنا للتعامل مع المجرمين الفعليين".

قال أوزدمير في مقابلة في ألمانيا «الحاويات لا يزال يعاقب عليها. يتعرض الأفراد لخطر الإدانة بالسرقة والتعدي على ممتلكات الغير. لأن البقالة لا تزال ملكًا للمالك حتى يتم التقاطها بواسطة شاحنة القمامة، غالبًا ما تكون الحاويات أيضًا على ملكية خاصة ومغلقة".

وتنص المادة 242 من القانون الجنائي على ما يلي: "يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة كل من يأخذ ممتلكات شخص آخر من المنقولات بقصد الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني لنفسه أو لطرف ثالث"، حتى المحاولة يعاقب عليها.

المصدر / وكالات