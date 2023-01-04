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الإعلام العبري: إصابة جندي خلال اشتباكات قباطية بجنين

الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.. ومقاومته حق

الإعلام العبري: إصابة جندي خلال اشتباكات قباطية بجنين

04 يناير 2023 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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أعلن الإعلام العبري، صباح اليوم الأربعاء، إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

ووِفق الإعلام العبري، فإنّ الجندي أُصيب خلال محاولة الاستيلاء على سلاحه من قِبل شابٍّ فلسطيني تم إطلاق النار تجاهه.

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وقالت مصادر فلسطينية محلية إنّ اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال في مدينة نابلس وبلدة قباطية قضاء جنين.

وأطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال واستهدفوها بعبوة شديدة الانفجار خلال اقتحامها بلدة قباطية، فيما أُصيب شاب برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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