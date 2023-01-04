"الدفاع المدني" يُنفّذ أكثر من 17 ألف مهمة خلال 2022

نفذت المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والأمن الوطني خلال عام 2022 المنصرم، 17 ألف و704 مهمات في قطاع غزة، تنوعت ما بين إطفاء وإنقاذ وإسعاف، وجولات ميدانية، ودورات تدريبية، وغيرها.

ووفق التقرير السنوي لمهام الدفاع المدني، فقد تعاملت أطقم الإطفاء مع 1673 حريقاً خلال العام، بينما بلغت مهام الإنقاذ 2001 مهمة خلال حوادث طارئة، وقدّمت أطقم الإسعاف ألفي و48 خدمة إسعافية للمواطنين.

وفي تفاصيل حوادث الإطفاء؛ أظهر التقرير أن حوادث الحرائق الناتجة عن "العبث" احتلت النصيب الأكبر حيث بلغت 548 حريقاً، تلتها الحرائق التي أسبابها "ماس كهربائي" وبلغت 392 حادثًا، ثم حرائق "الإهمال" وبلغت 293 حادثًا، والحرائق الناتجة عن "تحميل زائد" بلغت 127 حادثًا، إلى جانب أسباب أخرى.

وعلى صعيد مهام الإنقاذ؛ بين التقرير أن مهام "الإنقاذ" التي نتجت عن تأثير "المنخفضات الجوية" بلغت أعلى نسبة حيث كان عددها 709 مهمة من إجمالي مهام الإنقاذ، تلتها حوادث الإنقاذ بسبب "الإهمال" وبلغت 479 مهمة، ثم حوادث مكافحة "الحشرات والحيوانات" الضارة والخطرة وبلغت 470 مهمة، إلى جانب مهام إنقاذ أخرى.

الأمن والسلامة

وفي مجال الأمن والسلامة؛ سجل التقرير السنوي 3519 معاملة صادرة عن إدارة الأمن والسلامة بالمديرية، شملت تصاريح للحرف والمصانع والمنشآت.

أما جولات التفتيش والمتابعة لفحص اشتراطات الأمن والسلامة فبلغت 657 جولة، تم خلالها تنفيذ 4 آلاف و556 زيارة على مختلف الحرف والمنشآت، والمطاعم والمخابز، ومحطات الوقود والغاز، وغيرها.

وذكر تقرير الدفاع المدني أن إدارة التدريب نفّذت 381 نشاطًا ودورة تدريبية في مجال علوم ومهارات الدفاع المدني، وفي الوقاية والسلامة المنزلية، استفاد منها 47 ألف و430 متدربًا ومتدربة من القطاعين الحكومي والمجتمعي

المصدر / فلسطين أون لاين