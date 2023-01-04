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أبو ظاهر يُقدم استقالته من تدريب الأقصى

04 يناير 2023 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
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أبو ظاهر يُقدم استقالته من تدريب الأقصى
غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن تامر أبو ظاهر استقالته من تدريب فريق كرة القدم الأول نادي الأقصى، بعد تلقي الفريق خسارة جديدة أمام الأمل في دوري الدرجة الأولى.

ولم يتمكن أبو ظاهر من تحقيق أي فوز مع الفريق، منذ توليه قيادة الفريق في الجولة الرابعة، خلفاً للمدرب السابق عماد بارود. 

ويأمل الأقصى الهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد (6) نقاط فقط، ويبتعد بفارق (5) نقاط عن المجمع الإسلامي صاحب المركز العاشر، مع فارق المواجهات المباشرة لمصلحة الأخير.

ووافق مجلس إدارة الأقصى على استقالة أبو ظاهر، ووضع المجلس قائمة أسماء جديدة، سيختار احداها لتدريب الفريق.

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#كرة القدم #رياضة #تامر أبو ظاهر #نادي الأقصى

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