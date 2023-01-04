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مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة مسيحية بالقدس

04 يناير 2023 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة مسيحية بالقدس

دنس مستوطنون مقبرة "البروتستانتية " في جبل صهيون، في مدينة القدس المحتلة، وحطموا صلبان وشواهد عشرات القبور ومشوا عليها.

وبحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة، الذي يرجح أن الاعتداء على المقبرة وتدنيسها نفذ مطلع الأسبوع الحالي.

ووفقا لما وثقته كاميرات المراقبة في المقبرة، ومصدر رفيع من الكنيسة، فأن المستوطنين حطموا شواهد 30 قبرًا في مقبرة البروتستانتية، التابعة للكنيسة "الإنجيلية واللوثرية"، مستهدفين تكسير الصلبان بشكل خاص.

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وقال المصدر إن "الحقد والاعتداء كان بالأساس للشعارات المسيحية، حيث تعمدوا تحطيم عدة صلبان".

واستهجن المصدر صمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذا الاعتداء، وتساءل "ماذا لو كان الاعتداء على مقبرة يهودية؟، وماذا سيكون الرد الإسرائيلي على ذلك؟، وماذا لو كان عربيا نفذ أي اعتداء على مقبرة يهودية؟".

كما وتساءل، أين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ذات المقدرة للوصول إلى إيران وسورية، ولا تتمكن من الوصول إلى المعتدين على المقدسات والمقابر المسيحية في القدس وفلسطين؟.

المصدر / فلسطين أون لاين
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