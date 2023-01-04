الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

تتأثر البلاد بحول الله تعالى، بحالة من الاضطرابات الجوية، ويتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقاء الجو باردًا نسبيا إلى بارد.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، فيما وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية العامة لشهر كانون الثاني.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة، وتسود أجواء باردة نهارا وباردة جدا في ساعات الليل، الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لكن ونتيجة حالة من الاضطرابات الجوية تتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد على فترات.

ويبقى الجو باردا نسبيا إلى بارد نهارا بينما يميل الجو للبرودة العالية ليلا، وتكون الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

ويكون الجو، يوم السبت، غائما جزئيا، وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين