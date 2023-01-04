ريال مدريد يتغلب على كاسيرينيو في كأس إسبانيا

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (1-0) خلال مواجهة كاسيرينيو، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور ال32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد لريال مدريد البرازيلي رودريجو جويس في الدقيقة 69.

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ من ريال مدريد على الكرة، ونجح بالفعل لوكاس فاسكيز في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على ممرر الكرة ماركو أسينسيو.

ومن هجمة عكسية، نجح ريال مدريد في خطف هدف التقدم في الدقيقة 69، حيث تلقى تمريرة من داني سيبايوس وبمجهود فردي مميز انطلق وسدد على يسار الحارس.

وظهر الهدوء من كلا الفريقين بعد الهدف، حتى سدد جارسي لاعب كاسيرينيو كرة من مسافة بعيدة أعلى مرمى لونين في الدقيقة 84.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي خطورة تذكر، ليحسم الميرنجي عبوره لدور ال16 من البطولة.

المصدر / وكالات