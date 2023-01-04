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تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات

04 يناير 2023 . الساعة 00:07 بتوقيت القدس
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نتنياهو

أعلنت وسائل إعلام عبرية "، عن تأجيل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة لدولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر، إنه "تقرر تأجيل زيارة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو إلى الإمارات التي كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى موعد آخر خلال الشهر".

وأضافت انه "نفى مسؤولون في مكتب نتنياهو وجود علاقة بين تأجيل الزيارة واقتحام بن غفير وتنديد الإمارات".

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأدانت العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية الاقتحام في أول ردود فعل منددة بتصرفات الحكومة الجديدة.

المصدر / وكالات
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