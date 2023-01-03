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الاحتلال يفرج عن القسامي مأمون الشريف بعد 22 عامًا من الاعتقال

03 يناير 2023 . الساعة 23:55 بتوقيت القدس
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الاسير المحرر مامون الشريف

تنسم الأسير القسامي مأمون الشريف من مدينة الخليل الحرية بعد 22 عامًا من الاعتقال.

وتم الإفراج عن الأسير القسامي مأمون الشريف من الخليل بعد 22 عاماً من الاعتقال، بعد عرقلة الاحتلال الإفراج عنه لساعات.

ووفق مصادر محلية؛ فإن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير الشريف فور الإفراج عنه عصر اليوم من سجن النقب، في محاولة للضغط على عائلته لمنع تنظيم حفل استقبال كبير بحريته، قبل أن تعود مساءً للإفراج عنه.

وبحسب أشقاء الأسير، فقد أبلغتهم سلطات الاحتلال بالتوجه في ساعة متأخرة إلى مركز التحقيق، لاصطحاب شقيقهم مأمون بعد الإفراج عنه بشكل نهائي، شريطة عدم تنظيم أي احتفال لاستقباله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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