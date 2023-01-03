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أدى صلاة الغائب

بالصور هنية يعزي بوفاة العلامة الإمام محمد نعيم ياسين

03 يناير 2023 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
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جانب من صلاة الغائب على العلامة نعيم

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أبناء الدكتور العلامة الفقيه محمد نعيم ياسين الذي توفي في العاصمة الأردنية عمَّان، عن عمر يناهز الثمانين، بعد معاناة مع المرض.

وتقدم رئيس الحركة بأحر عبارات التعزية لأبناء العلامة الفقيد، مستذكرًا مناقبه وسيرته العطرة الحافلة بالعلم والفقه والدَّعوة والتربية، وتأليف الكتب الدينية والتربوية التي كان لها الأثر في تربية الجيل.

وأشاد بمواقف ابن فلسطين الداعمة للقضية، وكتاباته التي تحث على الجهاد والرباط على أرض فلسطين، وعلى مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأرض والمقدسات حتى التحرير.

ووفق مراسل فلسطين أون لاين، فإن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أعضاء المكتب السياسي ولفيف من علماء الأمة أدوا صلاة الغائب في الدوحة، على الإمام الراحل العلامة محمد نعيم ياسين، والذي وافته المنية أمس في عمّان، في عمّان، عن عمر يناهز 80 عام .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأردن #إسماعيل هنية #العلامة الفقيه محمد نعيم ياسين

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