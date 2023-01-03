ماذا فعلت الأردن بسفير (إسرائيل) بعد تسلل بن غفير للأقصى؟

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في عمان، إيتان سوركيس، لمحادثة توبيخ في أعقاب تسلل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى المسجد الأقصى، صباح اليوم.

وقال مسؤول في الخارجية الأردنية لـ"سوركيس": إن الأردن يحتج على تسلل بن غفير إلى الأقصى، فيما ادعى السفير الإسرائيلي أن "حكومة الاحتلال ملتزمة بالوضع القائم في المسجد الأقصى وبحرية العبادة في القدس".

ونددت الأردن والإمارات والسعودية وتركيا بتسلل بن غفير إلى الأقصى، ووصفت ذلك بالاستفزازات التي من شأنها التصعيد في المنطقة وتقويض استقرارها.

المصدر / فلسطين أون لاين