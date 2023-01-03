شباب رفح في مأزق أمام الهلال

غزة/ وائل الحلبي:

سيكون شباب رفح في مأزق كبير في مباراته المرتقبة أمام الهلال في الجولة 14 من دوري الدرجة الممتازة ، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم على ملعب فلسطين.

ويفتقد شباب رفح لأربعة من أهم لاعبيه في المباراة، اثنين بسبب الإيقاف لحصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويغيب النجمين وليد أبو دان وجمعة الهمص عن الفريق بسبب تراكم البطاقات، ولن يتمكن عماد فحجان نجم الزعيم من المشاركة بسبب الإصابة.

واشتكى فحجان من ألم في عضلات أسفل البطن، الأمر الذي جعله يغيب عن تدريبات الفريق حيث يحتاج للراحة لفترة لا تقل عن أسبوع للتعافي من الإصابة.

ويغيب عبد الرحمن الحميدي عن شباب رفح بسبب سفره إلى المغرب، لخوض تجربة احترافية مع نادي الاتحاد الزموري للخميسات أحد أندية دوري الدرجة الثانية المغربي.

وفي نفس السياق يغيب أحمد لبد نجم الهلال عن مباراة الجمعة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام اتحاد خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين