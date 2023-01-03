استقبال حافل لرونالدو في السعودية من جماهير النصر

وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء نفسه بأنّه لاعب "فريد" لانتقاله الى السعودية، مؤكدًا أنّ "مهمتي في أوروبا انتهت" وأنّه متعطش لتحقيق مزيد من النجاح بعد الانضمام لنادي النصر في صفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو.

واستقبل جمهور النصر الملقب في السعودية باسم "العالمي" لاعبه الجديد بجنون وسط أجواء احتفالية وألعاب نارية، فيما كان اسمه يدوي في ارجاء الملعب.

وأفاد رونالدو خلال تقديمه في مؤتمر صحافي عُقد في ملعب مرسول بارك في الرياض "أنا لاعب فريد من نوعي. من الجيد الحضور إلى هنا (السعودية). حطّمت كافة الأرقام القياسية هناك (أوروبا) وأود كسر القليل من الأرقام القياسية هنا".

وتابع اللاعب الذي ارتدى سترة رمادية ورابطة عنق سماوية والأقراط تتدلى من أذنه اليسرى "جئت الى هنا للفوز، لألعب، لأكون جزءا من نجاحات البلد وثقافة البلد".

وكشف رونالدو الذي حقق مسيرة مذهلة مع ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي ويوفنتوس الايطالي أنه رفض عددًا من العروض من أوروبا وأماكن أخرى للانضمام إلى النصر.

وأردف ابن الـ37 عامًا "مهمتي في أوروبا انتهت، تلقيت العديد من العروض من أوروبا، والعديد من البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال".

وأضاف اللاعب المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات "حاولت العديد من الأندية التوقيع معي لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءًا من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحديًا".

وتابع "الانتقال إلى النصر تحدي كبير ولكن من ناحية أخرى أنا سعيد، عندما اتخذت قراري عائلتي دعمتني وخاصة أطفالي. أنا حقا فخور وسعيد بالتواجد في السعودية".

ووقع رونالدو مع النصر عقدًا حتى حزيران/يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

أكد رونالدو، صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة مع المنتخبات الوطنية وفي دوري أبطال أوروبا، أن كرة القدم قد تغيرت في "السنوات العشر والعشرين الماضية"، مستشهدًا بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في الدور الاول من مونديال قطر 2022.

وتابع "بالنسبة لي، المجيء إلى السعودية لا يعني نهاية مسيرتي. ولكي أكون صادقًا، لا يهمني على الإطلاق ما يقوله الناس".

بعد تقديمه، تدرب رونالدو مع فريقه الجديد لأول مرة، علمًا أنه قال في المؤتمر الصحافي الى جانب المدرب الفرنسي رودي غارسيا "أتمنى حتى أن ألعب بعد غد إذا وافق المدرب".

واجتمع رونالدو بلاعبي فريقه الجديد لدقائق فيما كان الجمهور يهتف باسمه بجنون في أجواء شديدة البرودة لكنها شديدة الحماسة.

وأشاد مقدم الحفل بـ"أعظم لاعب في التاريخ" فيما وصفه "مناسبة لا تحدث إلا مرة واحدة فقط".

وبعد ذلك بدقائق، دخل رونالدو مرتديًا قميص النصر الأصفر والأزرق إلى الملعب الذي فاضت جنباته بأكثر من 25 ألف متفرج وهي أقصى طاقته الاستيعابية.

وسار رونالدو بين صفين من الأطفال والفتيات الذين ارتدوا قمصان النصر، فيما أطلقت ألعاب نارية ودوت صيحات الجماهير "رونالدو رونالدو".

وحمل كثير من الجمهور أعلام صفراء كتب عليها بالأخضر "رونالدو" ورقمه المميز "7"، فيما لوّح البعض بأعلام بلده البرتغال.

وقال رونالدو للجمهور "سأبذل قصاري جهدي لإسعادكم"، قبل أن يوقّع على سبع كرات وركلها صوب المدرجات، فيما أعطى الكرة الأخيرة لطفلة في المدرجات بيديه.

والتحقت أسرة رونالدو به على منصة اقيمت في وسط الملعب، وهتف الجمهور باسم صديقته الاسبانية-الارجنتينية جورجينا رودريغس التي وضعت عباءة سوداء طويلة مفتوحة فوق ملابسها.

ووصل رونالدو وأسرته ومرافقوه مساء الثلاثاء إلى الرياض على متن طائرة خاصة.

وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر الأزرق والأصفر مع كلمات "هلا رونالدو".

ويمثل اللعب للنصر، بطل الدوري السعودي تسع مرات، تراجعًا في مسيرة "الدون" والتي شهدت فوزه بأبرز الألقاب العالمية مع كل من يونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، بما فيها خمسة في دوري أبطال أوروبا.

وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق لسمعة السعودية الرياضية على الصعيد الدولي، خصوصًا مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية احدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد ورالي دكار ومسابقات غولف ضمت صفوة اللاعبين وشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي.

المصدر / وكالات