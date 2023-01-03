سومر يتسبب بضربة موجعة لمانشستر يونايتد

تلقى مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة قوية؛ باقترب السويسري يان سومر من الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما كان على مقربة من الذهاب إلى ملعب "أولد ترافورد"، حيث كان يرغب المدرب الهولندي إريك تين هاغ في ضمه.

وذكرت صحيفة "Mirror" الإنجليزية أن سومر الذي ينتهي عقده مع مونشنغلادباخ في يونيو/ حزيران 2023، يمكن أن يذهب في الشتاء الحالي إلى النادي البافاري، خاصة بعدما تألق اللاعب مع منتخب سويسرا في كأس العالم قطر 2022.

وكان بايرن ميونيخ قد تلقى ضربة كبيرة بإصابة حارسه الأول مانويل نوير بكسر في الساق، في أثناء رحلة تزلج، عقب خروج منتخب ألمانيا من دور المجموعات بكأس العالم، حيث انتهى موسمه بعد خضوعه لعملية جراحية.

ويسعى الهولندي تين هاج لتدعيم مركز حراسة المرمى؛ حيث يرى ضرورة في ذلك، لا سميا أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا ينتهي عقده في يونيو 2023، في الوقت الذي لا يملك فيه النادي ميزانية كبيرة لإنفاقها على هذا المركز

المصدر / وكالات