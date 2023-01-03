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الشعبيّة تدعو لدعم وإسناد أهالي مسافر يطّا

03 يناير 2023 . الساعة 19:59 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقمع أهالي مسافر يطا جنوب الخليل (أرشيف)

اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنّ إجراءات الاحتلال التهويديّة المتسارعة في مسافر يطّا جنوب الخليل، تأتي في سياق استكمال مشاريع الاحتلال الهادفة لاقتلاع شعبنا وتهجيره من أرضه لتحويلها إلى مستوطناتٍ جديدة، وذلك بدعمٍ واسعٍ من حكومة الاحتلال اليمينيّة المتطرّفة.

وشدّدت الشعبيّة، على أنّ شعبنا الفلسطيني بصموده سيُفشل هذه الإجراءات التي كان آخرها التحضير لإخلاء وتهجير سكّان 8 قرى من مسافر يطّا من أصل 28 تجمعًا سكنيًا هناك، إلى جانب كافة مؤامرات التصفية.

ودعت الجبهة إلى ضرورة توفير كل سُبل الدعم والإسناد لأبناء شعبنا في مسافر يطّا، وتوسيع دائرة الاشتباك بشتى أنواعه لوضع حدٍ لهذه المشاريع الإجلائيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #الجبهة الشعبية #الضفة الغربية

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